Швейцария поддержала создание спецтрибунала по расследованию преступления агрессии РФ

В частности, Швейцария подтвердила свое членство в основной группе стран, выступающих за создание такого трибунала. Швейцария твердо убеждена, что агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной.

Страны, выступающие за создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, уже несколько месяцев собираются в рамках основной группы государств. Их коллективные усилия направлены на выработку решений по практическому оформлению трибунала, включая его формат, место расположения и методы работы.

За последние месяцы эта инициатива получила поддержку 38 стран, в том числе Франции, Германии, Норвегии, Гватемалы, Японии и Канады.

Идею создания такого трибунала публично поддержали также Украина, Европейский Союз и Нидерланды.

В МИД заявили, что хотя Международный уголовный суд (МУС) имеет полномочия преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине, он не обладает юрисдикцией в отношении "преступления агрессии" в этом конфликте, поскольку ни Россия, ни Украина не ратифицировали договор о создании этого суда.

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

38 стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

По словам заместителя главы Офиса президента Игорь Жовква, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

Между тем продолжаются дискуссии. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

Как заявлял член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

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