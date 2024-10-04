Швейцарія не підписувала комюніке щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії, - посол

"Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - сказав Бауманн.

За його словами, позиція Швейцарії "залишається абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Однак посол додав, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, "які поважають згадані основоположні принципи".

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", - зазначив Бауманн.

Він пояснив, що саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами.

Крім того, на думку дипломата, це рішення було ухвалено тому, що Швейцарія вважає "важливим говорити про мир, коли триває війна, що спричиняє величезні страждання і жертви".

"І це те саме, що ми зробили в червні в Бюргенштоку, коли зібрали широке коло країн для того, щоб обговорити перспективи мирного процесу. Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України", - додав посол.