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Швейцарія не підписувала комюніке щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії, - посол

Фото: Швейцарія не підписувала комюніке щодо "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Позиція Швейцарії щодо мирного врегулювання війни в Україні не змінилася. Країна не підписувала комюніке після зустрічі, яку провели Китай та Бразилія щодо ініціативи "Друзі миру", а була лише спостерігачем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", - сказав Бауманн.

За його словами, позиція Швейцарії "залишається абсолютно чіткою: будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України".

Однак посол додав, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, "які поважають згадані основоположні принципи".

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", - зазначив Бауманн.

Він пояснив, що саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами.

Крім того, на думку дипломата, це рішення було ухвалено тому, що Швейцарія вважає "важливим говорити про мир, коли триває війна, що спричиняє величезні страждання і жертви".

"І це те саме, що ми зробили в червні в Бюргенштоку, коли зібрали широке коло країн для того, щоб обговорити перспективи мирного процесу. Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України", - додав посол.

"Друзі миру"

Нагадаємо, 27 вересня у китайському МЗС повідомили, що Китай з країнами Глобального Півдня хоче створити платформу "Друзі миру". Вона буде направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні.

До цієї ініціативи вже долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

Пізніше стало відомо, що Швейцарія також підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії.

У МЗС України заявили, що "не можуть зрозуміти логіку" такого рішення Швейцарії.

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