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Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні

Субота 28 вересня 2024 18:36
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Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні Фото: прапор Швейцарії на тлі будинків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо вирішення війни в Україні. Це при тому, що в ньому немає посилання на Статут ООН і прямо не згадується територіальна цілісність України.

Про підтримку заявив представник зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ніколь Біло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.

Як пише видання, у п'ятницю представник Федерального департаменту закордонних справ (EDA) сказав агентству Keystone-SDA, що країна підтримує ініціативу у зв'язку з тим, що вона закликає до припинення вогню та політичного вирішення конфлікту.

"Ця ініціатива важлива, тому що вона пропонує альтернативу войовничим промовам, які звучали в ООН цього тижня як з українського, так і з російського боку", - сказав Бідо.

Коли ініціативу було опубліковано, Швейцарія наголосила на важливості посилання на Статут ООН, яка була відсутня. За словами представника EDA, про важливість Статуту ООН у контексті ініціативи цього тижня на Раді безпеки ООН нагадав глава МЗС Китаю. Зазначається, що для зовнішньополітичного відомства Швейцарії ця мирна ініціатива знаходиться у рамках Статуту ООН.

За даними Le Temps, США та європейці не підтримують "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії, оскільки відсутність згадки Статуту ООН розглядається як схвалення стратегії Москви.

Крім вищесказаного, Ніколь Бідо заявив, що на конференції в Бюргенштоку Швейцарія показала, що здатна призвести до діалогу між північчю та півднем. Він зазначив, що Швейцарія підтримує принцип шляху до миру, що базується на конкретних пропозиціях.

У цьому контексті представник EDA додав, що Канада, прем'єр-міністр якої був присутній на саміті у Швейцарії у червні, проведе наступну конференцію в Оттаві у жовтні. На зустрічі обговорюватимуться гуманітарні питання, такі як ув'язнені, викрадення дітей, викрадення цивільних осіб та дотримання Женевських конвенцій.

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