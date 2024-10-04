Швейцария не подписывала коммюнике по "мирной инициативе" Китая и Бразилии, - посол

"Я думаю, что здесь возникло определенное недоразумение. Прежде всего, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы были на встрече, но как наблюдатели. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции", - сказал Бауманн.

По его словам, позиция Швейцарии "остается абсолютно четкой: любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право, Устав Организации Объединенных Наций и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины".

Однако посол добавил, что, по мнению Швейцарии, следует рассматривать все мирные планы, "уважающие упомянутые основополагающие принципы".

"И именно это мы видели в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне. Этот саммит был построен на предварительных дискуссиях на основе украинской формулы мира и других мирных предложений, отвечающих международному праву и Уставу ООН", - отметил Бауманн.

Он пояснил, что именно в соответствии с этой позицией Министерство иностранных дел Швейцарии решило участвовать как наблюдатель во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами.

Кроме того, по мнению дипломата, это решение было принято потому, что Швейцария считает "важным говорить о мире, когда идет война, что вызывает огромные страдания и жертвы".

"И это то же самое, что мы сделали в июне в Бюргенштоке, когда собрали широкий круг стран для того, чтобы обсудить перспективы мирного процесса. Но позиция Швейцарии не изменилась. И ничего не должно решаться об Украине без Украины", - добавил посол.