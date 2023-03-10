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Швейцарія не збирається змінювати політику щодо реекспорту зброї в Україну

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Швейцарія, П'ятниця 10 березня 2023 17:05
Швейцарія не збирається змінювати політику щодо реекспорту зброї в Україну Фото: Швейцарія не збирається змінюватиме політику щодо реекспорту зброї в Україну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Швейцарії не змінюватиме свою давню політику щодо заборони передачі зброї швейцарського виробництва третім країнам попри зростаючий тиск щодо її експорту в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У країні зазначили, що "Федеральна рада віддана цінностям нейтралітету Швейцарії та продовжуватиме працювати над забезпеченням реалізації переваг нейтралітету".

Як повідомлялося раніше, Рада кантонів Швейцарії відхилила клопотання щодо реекспорту зброї, яке передбачало б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Національна рада країни також відхилила пропозицію послабити заборону на реекспорт боєприпасів для України.

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