Швейцария не собирается менять политику по реэкспорту оружия в Украину

Правительство Швейцарии не будет менять свою давнюю политику по поводу запрета передачи оружия швейцарского производства третьим странам, несмотря на растущее давление по его экспорту в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В стране отметили, что "Федеральный совет отдан ценностям нейтралитета Швейцарии и будет продолжать работать над обеспечением реализации преимуществ нейтралитета".

Как сообщалось ранее, Совет кантонов Швейцарии отклонил ходатайство о реэкспорте оружия, которое предполагало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.

Национальный совет страны также отклонил предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов для Украины.

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