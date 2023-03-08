Швейцарія остаточно відмовилася від реекспорту боєприпасів в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo .

У Раді голосували за пропозицію внести зміни до закону про нейтралітет і дозволити постачання зброї та боєприпасів у зони конфлікту.

При цьому верхня палата парламенту ухвалила пропозицію тільки за одним пунктом. Федеральна рада повинна мати можливість як виняток дозволяти реекспорт зброї, виробленої у Швейцарії, за наявності резолюції Ради Безпеки ООН.

Однак другий пункт пропозиції був відхилений верхньою палатою. Він передбачав, що для виняткового дозволу достатньо того, що Генасамблея ООН засудить війну більшістю у дві третини голосів.

Відзначимо, що Росія - це постійний член Радбезу ООН з правом вето. Тому Радбез ООН досі не ухвалив жодної резолюції з засудженням війни РФ проти України.

Нагадаємо, раніше Рада кантонів Швейцарії відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї, яке передбачало б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

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