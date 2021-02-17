Швейцария начнет смягчать локдаун в марте

С марта будет возобновлена работа магазинов с товарами не першої необходимости, музеев и спортивных сооружений. Также будут снова работать библиотеки, зоопарки и ботанические сады.

Кроме этого, будет снято жесткое ограничение на собрания на открытом воздухе. Вместо ограничения до пяти человек будет требование собираться группами не более чем 15 человек.

Эти смягченные ограничения должны быть утверждены до конца недели после согласования между правительством и региональными властями.

Отметим, что локдаун в Швейцарии действовал шесть недель. Его вводили с целью снизить распространение коронавируса и его новых штаммов в стране.