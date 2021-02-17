Швейцария начнет смягчать локдаун в марте

Правительство Швейцарии решило начать смягчение жесткого карантина в стране. Процесс стартует 1 марта.
Об этом сообщает Swissinfo.ch.
С марта будет возобновлена работа магазинов с товарами не першої необходимости, музеев и спортивных сооружений. Также будут снова работать библиотеки, зоопарки и ботанические сады.
Кроме этого, будет снято жесткое ограничение на собрания на открытом воздухе. Вместо ограничения до пяти человек будет требование собираться группами не более чем 15 человек.
Эти смягченные ограничения должны быть утверждены до конца недели после согласования между правительством и региональными властями.
Отметим, что локдаун в Швейцарии действовал шесть недель. Его вводили с целью снизить распространение коронавируса и его новых штаммов в стране.
Ранее сегодня, Кабинет министров Украины принял постановление Министерства здравоохранения о продлении карантина. Карантинные ограничения продлили до 30 апреля. В то же время, вернули адаптивный карантин.
Также правительство Австрии сообщило, что открытие сектора гостеприимства будет отложено по меньшей мере до Пасхи. Таким образом, ослабление карантина не стоит ждать раньше начала апреля.