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В Австрии не намерены ослаблять карантин до Пасхи

Новина українською → Вена, Вторник 16 февраля 2021 20:40
В Австрии не намерены ослаблять карантин до Пасхи Фото: Вена (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии сообщило, что открытие сектора гостеприимства будет отложено по меньшей мере до Пасхи. Таким образом, ослабление карантина не стоит ждать раньше начала апреля.

Об этом сообщает The Local.

В связи с этим остаются закрытыми бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения. Однако барам и ресторанам разрешено предлагать еду и напитки на вынос.

Однако у ресторанного и развлекательного секторов была небольшая надежда так, как австрийское правительство заявило, что 1 марта снова встретится с экспертами и руководителями страны, чтобы пересмотреть текущий курс действий.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что Кабинет министров отклонил просьбы ресторанного бизнеса открывать сады и прилегающие территории, поскольку в марте температура будет повышаться.

Ранее сообщалось, что в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна.

Напомним, с 10 февраля Австрия ужесточила правила въезда в страну. Помимо регистрации для посещения страны, туристам теперь необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Ранее правительство Австрии приняло решение смягчить с 8 февраля карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.

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