В Австрии не намерены ослаблять карантин до Пасхи
Правительство Австрии сообщило, что открытие сектора гостеприимства будет отложено по меньшей мере до Пасхи. Таким образом, ослабление карантина не стоит ждать раньше начала апреля.
Об этом сообщает The Local.
В связи с этим остаются закрытыми бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения. Однако барам и ресторанам разрешено предлагать еду и напитки на вынос.
Однако у ресторанного и развлекательного секторов была небольшая надежда так, как австрийское правительство заявило, что 1 марта снова встретится с экспертами и руководителями страны, чтобы пересмотреть текущий курс действий.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что Кабинет министров отклонил просьбы ресторанного бизнеса открывать сады и прилегающие территории, поскольку в марте температура будет повышаться.
Ранее сообщалось, что в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна.
Напомним, с 10 февраля Австрия ужесточила правила въезда в страну. Помимо регистрации для посещения страны, туристам теперь необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.
Ранее правительство Австрии приняло решение смягчить с 8 февраля карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии.