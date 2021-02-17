Швейцарія почне пом'якшувати локдаун у березні

З березня буде відновлено роботу магазинів з товарами не першої необхідності, музеїв і спортивних споруд. Також будуть знову працювати бібліотеки, зоопарки та ботанічні сади.

Крім цього, буде знято жорсткі обмеження на збори на відкритому повітрі. Замість обмеження до п'яти осіб буде вимога збиратися групами не більше ніж 15 осіб.

Ці пом'якшені обмеження повинні бути затверджені до кінця тижня після узгодження між урядом і регіональною владою.

Зазначимо, що локдаун в Швейцарії діяв шість тижнів. Його вводили з метою знизити поширення коронавірусу і його нових штамів в країні.