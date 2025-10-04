Швейцарія інвестує в нові оборонні системи на фоні безпілотних провокацій в Європі

Військове командування швейцарії доручило Федеральному відомству озброєнь (Armasuisse) закупівлю нових систем захисту від безпілотних літальних апаратів.

Як зазначили в п’ятницю, 3 жовтня, у Групі оборони, нові технології будуть використовуватися для захисту військових підрозділів, інфраструктури та обладнання.

Мобільна оборона від дронів

Системи, які планують закупити, будуть напівмобільними, що дозволить застосовувати їх не лише у військових операціях, а й у миротворчих місіях або на запит цивільної влади - наприклад, під час великих заходів чи в аеропортах.

Минулого літа армія вже провела польові випробування технологій, щоб протестувати ефективність систем у реальних умовах. Рішення про закупівлю ухвалене на основі отриманих результатів і у відповідь на зростання кількості інцидентів за участі міні-дронів.

"Необхідні ефективні засоби боротьби з ворожими міні-дронами. Вони вже не є лише розвідувальним інструментом, а можуть становити серйозну загрозу", - зазначили у Групі оборони.

Інциденти над військовими базами та аеропортами

За словами речника армії, цього року кілька разів були зафіксовані міні-дрони над військовими територіями та під час навчань. Деталі та кількість інцидентів не розголошуються з міркувань безпеки.

Також повідомлялося про випадки появи безпілотників у повітряному просторі над аеропортом Цюриха, що підкреслює необхідність посилення контролю та реагування.

Інвестиції у технології майбутнього

Паралельно з оборонними системами Швейцарія інвестує значні кошти у розвиток власних безпілотних технологій. Armasuisse вже уклало рамкові угоди з трьома постачальниками на закупівлю міні-дронів загальною вартістю до 108 мільйонів швейцарських франків.

Перші системи були закуплені ще у 2019 році для тестування, і тепер їхнє використання буде масштабовано на інші підрозділи армії.

"Міні-дрони значно покращують розвідувальні можливості армії: вони забезпечують спостереження, збір даних, допомагають у виявленні загроз і використовуються в навчальних цілях", - йдеться в офіційній заяві.

Зазначимо, що зростання активності дронів у Європі, зокрема в контексті гібридних загроз та шпигунства, спонукає багато країн модернізувати свою систему ППО та кіберзахисту. Швейцарія, попри нейтральний статус, активно адаптує свою оборонну стратегію до нових технологічних викликів.