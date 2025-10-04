Швейцарія інвестує в нові оборонні системи на фоні безпілотних провокацій в Європі

Аеропорт Цюриха готується до можливих провокацій із використанням дронів, а швейцарська армія посилює систему захисту після зростання кількості інцидентів у повітряному просторі Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.
Військове командування швейцарії доручило Федеральному відомству озброєнь (Armasuisse) закупівлю нових систем захисту від безпілотних літальних апаратів.
Як зазначили в п’ятницю, 3 жовтня, у Групі оборони, нові технології будуть використовуватися для захисту військових підрозділів, інфраструктури та обладнання.
Системи, які планують закупити, будуть напівмобільними, що дозволить застосовувати їх не лише у військових операціях, а й у миротворчих місіях або на запит цивільної влади - наприклад, під час великих заходів чи в аеропортах.
Минулого літа армія вже провела польові випробування технологій, щоб протестувати ефективність систем у реальних умовах. Рішення про закупівлю ухвалене на основі отриманих результатів і у відповідь на зростання кількості інцидентів за участі міні-дронів.
"Необхідні ефективні засоби боротьби з ворожими міні-дронами. Вони вже не є лише розвідувальним інструментом, а можуть становити серйозну загрозу", - зазначили у Групі оборони.
За словами речника армії, цього року кілька разів були зафіксовані міні-дрони над військовими територіями та під час навчань. Деталі та кількість інцидентів не розголошуються з міркувань безпеки.
Також повідомлялося про випадки появи безпілотників у повітряному просторі над аеропортом Цюриха, що підкреслює необхідність посилення контролю та реагування.
Паралельно з оборонними системами Швейцарія інвестує значні кошти у розвиток власних безпілотних технологій. Armasuisse вже уклало рамкові угоди з трьома постачальниками на закупівлю міні-дронів загальною вартістю до 108 мільйонів швейцарських франків.
Перші системи були закуплені ще у 2019 році для тестування, і тепер їхнє використання буде масштабовано на інші підрозділи армії.
"Міні-дрони значно покращують розвідувальні можливості армії: вони забезпечують спостереження, збір даних, допомагають у виявленні загроз і використовуються в навчальних цілях", - йдеться в офіційній заяві.
Зазначимо, що зростання активності дронів у Європі, зокрема в контексті гібридних загроз та шпигунства, спонукає багато країн модернізувати свою систему ППО та кіберзахисту. Швейцарія, попри нейтральний статус, активно адаптує свою оборонну стратегію до нових технологічних викликів.
Нагадаємо, міжнародний аеропорт Мюнхена вже другу ніч поспіль зупиняє роботу через зафіксовані дрони біля злітно-посадкових смуг, що спричинило значні затримки та перенаправлення численних рейсів.
Крім того, в аеропорту норвезького міста Бреннейсунд увечері 30 вересня помітили невідомий дрон.
На фоні цих випадків в Європі наростає дискусія про безпеку неба. Є певна хвиля критики на адресу керівництва Євросоюзу, супроводжуючись вимогами вжити більш жорстких заходів.