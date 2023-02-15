Швейцарія ініціювала процедуру конфіскації активів оточення Януковича

Йдеться про активи на суму понад 140 млн доларів. Це активи осіб, пов'язаних, як вважають у Швейцарії, з колишнім президентом України Віктором Януковичем, а мотивом для процедури конфіскації стала підозра у незаконному походженні цих коштів.

"Федеральна рада на своєму засіданні 15 лютого вирішила розпочати нові адміністративні процедури конфіскації щодо заблокованих у Швейцарії активів внаслідок української революції 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Федеральна рада пояснила, що її рішення про початок процедури конфіскації не пов'язане з прийнятими у 2022 році санкціями проти Росії. Перша процедура була запущена в травні 2022 року: вона стосувалася конфіскації близько 100 млн франків. Потім було розпочато процедуру конфіскації ще приблизно 30 млн франків.

"Активи залишаться заблокованими до винесення швейцарською юстицією остаточного рішення про конфіскацію. Якщо ці активи будуть остаточно конфісковані, то буде проведено їхню реституцію на користь українського населення в рамках міжнародної угоди", - констатували у Швейцарії.