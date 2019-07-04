Швейцария может конфисковать деньги Иванющенко

Фото: Юрий Иванющенко (УНИАН)

Конфискация может быть проведена в пользу бюджета Швейцарии

Законодательство Швейцарии позволяет конфисковать замороженные средства семьи Юрия Иванющенко, экс-нардепа и близкого соратника экс-президента Виктора Януковича, которые были выведены из Украины. Об этом сообщает DW.

Как отмечается в материале, в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 млн франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 млн, который наполовину принадлежит Иванющенко.

Уголовное дело касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные супруге Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы в основном не были проведены.

В апреле этого года Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть "киотское" уголовное производство "в связи с затягиванием расследования". Однако швейцарское законодательство дает возможность не размораживать активы иностранных экс-чиновников даже в том случае, если иностранные государства оказываются неспособными довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета - одной из палат швейцарского парламента, пишет издание.

Как отмечается в материале DW, еще в конце 2017 года Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Юрия Иванющенко и его семьи. Федеральный административный суд полагает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине. Впрочем, очевидно, такого запроса Киев до сих пор не делал.

Напомним 3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что бывший народный депутат и близкий соратник экс-резидента Виктора Януковича Юрий Иванющенко больше не находится в розыске. Правоохранители прекратили его розыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытии уголовного производства против Иванющенко.

Отметим, Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко в марте 2017 года. В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.