АРМА розшукало активів на 1,5 млрд гривень та об'єкти, що належать особам під санкціями

З початку війни слідчі Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розшукали на 1,5 млрд грн активів та понад 300 об’єктів, що належать підсанкційним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРМА .

У повідомленні пресслужби Нацагентства йдеться, що з 24 лютого 2022 року АРМА опрацювало 2657 запитів Міністерства юстиції України щодо розшуку власності юридичних та фізичних осіб, які потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони.

"За результатами опрацювання таких запитів Нацагентство розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери та грошові кошти загальною вартістю близько 1,5 млрд у гривневому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, агентство розшукало 135 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 94 земельних ділянок, 80 одиниць автомобільного, морського/річкового та авіаційного/повітряного транспорту, 16 одиниць майнових прав інтелектуальної власності.

"Відповідну інформацію надано Мін’юсту для формування матеріалів та подачі позовів до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення підсанкційних активів на користь держави", - запевнила пресслужба.

Як повідомляє АРМА, з відкритих джерел стало відомо, що наразі ВАКС вже стягнув у державну власність активи російських олігархів Євтушенкова, Шелкова, а також розглядає позов Мін’юсту про конфіскацію майна олігарха Олега Дерипаски. Крім того, рішенням суду на користь держави стягнуто активи експрезидента Віктора Януковича.