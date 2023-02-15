Швейцария инициировала процедуру конфискации активов окружения Януковича

Речь идет об активах на сумму более 140 млн долларов. Это активы лиц, связанных, как считают в Швейцарии, с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а мотивом к процедуре конфискации стало подозрение в незаконном происхождении этих средств.

"Федеральный совет на своем заседании 15 февраля решил начать новые административные процедуры конфискации по заблокированным в Швейцарии активам в результате украинской революции 2014 года", - говорится в сообщении.

Федеральный совет пояснил, что его решение о начале процедуры конфискации не связано с принятыми в 2022 году санкциями против России. Первая процедура была запущена в мае 2022 года: она касалась конфискации около 100 млн франков. Затем была начата процедура конфискации еще примерно 30 млн франков.

"Активы останутся заблокированными до вынесения швейцарской юстицией окончательного решения о конфискации. Если эти активы будут окончательно конфискованы, то будет проведена их реституция в пользу украинского населения в рамках международного соглашения", - констатировали в Швейцарии.