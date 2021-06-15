Швейцария готова выступить посредником при обмене заключенными между США и РФ

Власти Швейцарии готовы оказать содействие в обмене заключенными между США и Россией . Ранее президент РФ Владимир Путин допустил такую возможность по итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает издание Tagblatt .

"Мы всегда готовы помогать в процессе обмена заключенными", - сказал Кассис, отвечая на вопрос журналистов, о возможности Швейцарии выступить посредником в переговорах между США и Россией по этой проблеме.

В ходе пресс-конференции также было отмечено, что Швейцария готова предложить услуги в качестве посредника между конфликтующими сторонами, например, между США и Ираном.