Путин допустил обмен заключенными между Россией и США

Президент России Владимир Путин рассказал об ожиданиях от встречи с президентом США Джо Байденом. Они могут договорится об обмене заключенных.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1" .

"Если мы договоримся о выдаче преступников, то Россия, конечно, пойдет на это и мы будем это делать только в том случае, если другая сторона согласится с тем же самим", - заявил Путин.

Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина "автократом". Он указал на слабости таких стран и сказал, что Россия слабее, чем хочет казаться.

Он также отметил, что Россия занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.