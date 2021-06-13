Белый дом исключил возможность выдачи России американских хакеров

Президент США Джо Байден не предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину выдавать американских хакеров, которые действуют против России . Он имел в виду наказание киберпреступников внутри страны.

Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан .

"Если вы прочитаете стенограмму (пресс-конференции Байдена - ред.), я думаю, вы увидите, что он не говорил об обмене киберпреступниками", - сказал он.

По его словам, президент США имел в виду привлечение к ответственности киберпреступников на территории страны. "Он готов делать это в Соединенных Штатах, он хотел бы, чтобы и Владимир Путин сделал это. Речь идет не об обмене или чем-то подобном", - добавил Салливан.

Он также подчеркнул, что ни одна страна не должна укрывать киберпреступников. "Джо Байден с этим полностью согласен", - резюмировал помощник президента США.