Белый дом исключил возможность выдачи России американских хакеров
Президент США Джо Байден не предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину выдавать американских хакеров, которые действуют против России. Он имел в виду наказание киберпреступников внутри страны.
Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Если вы прочитаете стенограмму (пресс-конференции Байдена - ред.), я думаю, вы увидите, что он не говорил об обмене киберпреступниками", - сказал он.
По его словам, президент США имел в виду привлечение к ответственности киберпреступников на территории страны. "Он готов делать это в Соединенных Штатах, он хотел бы, чтобы и Владимир Путин сделал это. Речь идет не об обмене или чем-то подобном", - добавил Салливан.
Он также подчеркнул, что ни одна страна не должна укрывать киберпреступников. "Джо Байден с этим полностью согласен", - резюмировал помощник президента США.
Напомним, накануне Джо Байден допустил возможность наказания американских хакеров, которые действуют против России. Президент США заявил о необходимости привлекать к ответственности страны, укрывающие киберпреступников.
Отметим, ранее Джейк Салливан заявил, что американская администрация не считает, что тема хакерской атаки на компанию SolarWinds утратила актуальность. По его словам, Джо Байден рассчитывает обсудить ее со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщало РБК-Украина, в Вашингтоне также заявляли, что США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки. В то же время Белый дом официально не заявлял о причастности российского правительства к последним кибератакам.