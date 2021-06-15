Швейцарія готова виступити посередником при обміні ув'язненими між США і РФ

Влада Швейцарії готова надати сприяння в обміні ув'язненими між США і Росією. Раніше президент РФ Володимир Путін допустив таку можливість за підсумками зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Про це на прес-конференції повідомив глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс, передає видання Tagblatt.
"Ми завжди готові допомагати в процесі обміну ув'язненими", - сказав Кассіс, відповідаючи на запитання журналістів, про можливість Швейцарії виступити посередником у переговорах між США і Росією з цієї проблеми.
В ході прес-конференції також було зазначено, що Швейцарія готова запропонувати послуги в якості посередника між конфліктуючими сторонами, наприклад, між США та Іраном.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що готовий обговорити з президентом США Джо Байденом можливість обміну ув'язненими, що містяться на території двох країн.
Відзначимо, Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні. Про це він заявив на прес-конференції після саміту G7.
Як повідомляло РБК-Україна, США виключають можливість видачі Росії американських хакерів.