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Швейцарія готова прийняти мирні переговори щодо України, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Швейцарія підтвердила готовність приймати майбутні міжнародні зустрічі, присвячені мирному врегулюванню війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Єрмак розповів, що у продовження зустрічі та домовленостей президентів України Володимира Зеленського та Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, він провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. 

Керівник ОП розповів Люхінгеру про зустріч української та російської делегацій у Стамбулі та про перемовини щодо завершення війни в Україні.

"Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - повідомив Єрмак.

Зустріч Зеленського з президентом Швейцарії

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня Зеленський зустрівся із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Зустріч пройшла у Римі.

Президенти обговорили необхідність припинення вогню в Україні, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування та облаштування укриттів в українських школах, а також участь швейцарських компаній у відбудові України.

Зеленський також розповів Келлер-Зуттер про переговори в Стамбулі та важливість єдності та координації всіх партнерів для досягнення повного й безумовного припинення вогню в Україні.

Новий раунд переговорів

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію. При цьому він наголосив, що Україні потрібен максимальний рівень представленості всіх делегацій.

Зауважимо, що вчора у Зеленського назвали найактивніші країни Європи в питанні мирного процесу.

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