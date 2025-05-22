Швейцария готова принять мирные переговоры по Украине, - Ермак

Швейцария подтвердила готовность принимать будущие международные встречи, посвященные мирному урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Ермак рассказал, что в продолжение встречи и договоренностей президентов Украины Владимира Зеленского и Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, он провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером.
Руководитель ОП рассказал Люхингеру о встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле и о переговорах по завершению войны в Украине.
"Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире. Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию", - сообщил Ермак.
Напомним, что в конце прошлой недели Зеленский встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Встреча прошла в Риме.
Президенты обсудили необходимость прекращения огня в Украине, усиление давления на Россию, гуманитарное разминирование, реализацию проектов школьного питания и обустройство укрытий в украинских школах, а также участие швейцарских компаний в восстановлении Украины.
Зеленский также рассказал Келлер-Зуттер о переговорах в Стамбуле и важности единства и координации всех партнеров для достижения полного и безусловного прекращения огня в Украине.
На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.
По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом он отметил, что Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.
Заметим, что вчера у Зеленского назвали самые активные страны Европы в вопросе мирного процесса.
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