Швейцария готова принять мирные переговоры по Украине, - Ермак

Встреча Зеленского с президентом Швейцарии

Напомним, что в конце прошлой недели Зеленский встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Встреча прошла в Риме.

Президенты обсудили необходимость прекращения огня в Украине, усиление давления на Россию, гуманитарное разминирование, реализацию проектов школьного питания и обустройство укрытий в украинских школах, а также участие швейцарских компаний в восстановлении Украины.

Зеленский также рассказал Келлер-Зуттер о переговорах в Стамбуле и важности единства и координации всех партнеров для достижения полного и безусловного прекращения огня в Украине.

Новый раунд переговоров

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.

По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию. При этом он отметил, что Украине нужен максимальный уровень представленности всех делегаций.

Заметим, что вчера у Зеленского назвали самые активные страны Европы в вопросе мирного процесса.

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