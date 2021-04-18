Швейцария готова принять встречу Байдена и Путина, - СМИ

Швейцарская газета Tages-Anzeiger рассказала, что Швейцария через свои дипломатические каналы предложила США и России принять встречу двух президентов. Такую информацию газете предоставили дипломатические источники.
Об этом пишет другое швейцарское агентство swissinfo.ch.
В то же время власти Швейцарии пока официально не подтверждают информацию, которую распространяют в СМИ. Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что страна готова предложить свои услуги, если они потребуются.
"Швейцария готова предложить свои услуги, когда они будут полезными и нужными. Сюда также входит участие в качестве организатора конференций или встреч в Швейцарии. Принимая во внимание конфиденциальность, МВД не может предоставить какие-либо подробности о конкретных событиях", - заявили swissinfo.ch в пресс-службе МВД Швейцарии.
Напомним, на этой неделе Байден предложил Путину провести встречу, но в третьей стране. Байден хочет обсудить с Путиным актуальные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
После этого принять встречу Байдена и Путина предложила Финляндия. Финский президент высказал такое предложение во время телефонного разговора с Путиным.
Также о готовности принять встречу президентов США и России заявляли Австрия, Исландия и Чехия.