Швейцарія готова прийняти зустріч Байдена і Путіна, - ЗМІ

Швейцарська газета Tages-Anzeiger розповіла, що Швейцарія через свої дипломатичні канали запропонувала США та Росії прийняти зустріч двох президентів. Таку інформацію газеті надали дипломатичні джерела.
Про це пише інше швейцарське агентство swissinfo.ch.
Водночас влада Швейцарії поки що офіційно не підтверджує інформацію, яку поширюють у ЗМІ. Федеральне міністерство зовнішніх справ Швейцарії заявило, що країна готова запропонувати свої послуги, якщо вони будуть потрібні.
"Швейцарія готова запропонувати свої послуги, коли вони будуть корисними та потрібними. Сюди також входить участь як організатора конференцій або зустрічей у Швейцарії. Зважаючи на конфіденційність, МВС не може надати будь-які подробиці щодо конкретних подій", - заявили swissinfo.ch в прес-службі МВС Швейцарії.
Нагадаємо, цього тижня Байден запропонував Путіну провести зустріч, але в третій країні. Байден хоче обговорити з Путіним нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою.
Після цього прийняти зустріч Байдена і Путіна запропонувала Фінляндія. Фінський президент висловив таку пропозицію під час телефонної розмови з Путіним.
Також про готовність прийняти зустріч президентів США та Росії заявляли Австрія, Ісландія та Чехія.