Швейцария готова предоставить площадку для встречи Трампа и Путина по Украине, - СМИ
Швейцария готова принять встречу новоизбранного президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина по войне в Украине. Речь идет о трехстороннем диалоге с участием Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Temps.
Как пишет издание, Швейцария готова принять саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если они этого потребуют.
"После саммита в Бюргенштоке (имеется в виду первый Глобальный саммит мира по Украине в июне 2024 года, - ред) Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира", - заявил глава службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.
При этом, как отмечают журналисты речь идет про участие всех сторон, то есть США, России и Украины.
В то же время, как добавляет Le Temps, швейцарское правительство не намерено проявлять инициативу. Швейцария, как отмечается, является лишь одной из списка стран, готовых принять встречу политиков.
Встреча Трампа и Путина
Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовит встречу с Владимиром Путиным, чтобы "закончить" войну в Украине. Он вступит в должность 20 января.
Вчера спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы "открыт для контакта" с Дональдом Трампом без предварительных условий, приветствуя желание президента США "решать проблемы путем диалога".
Добавим, что из Кремля постоянно звучат заявления о якобы желании закончить войну в Украине. При этом Россия продолжает обстрелы городов и сел Украины, даже активизировав атаки на некоторые из них.
Кроме того, у главы Кремля Владимира Путина уже успели отклонить "мирные предложения" команды Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.
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