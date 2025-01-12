Швейцария готова предоставить площадку для встречи Трампа и Путина по Украине, - СМИ

Швейцария готова принять встречу новоизбранного президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина по войне в Украине. Речь идет о трехстороннем диалоге с участием Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Temps .

Как пишет издание, Швейцария готова принять саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если они этого потребуют.

"После саммита в Бюргенштоке (имеется в виду первый Глобальный саммит мира по Украине в июне 2024 года, - ред) Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира", - заявил глава службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

При этом, как отмечают журналисты речь идет про участие всех сторон, то есть США, России и Украины.