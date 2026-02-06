Швейцарія гарантувала Лаврову "безперешкодний приїзд" до ОБСЄ: що відомо

Кассіс заявив, що питання участі в засіданні ОБСЄ російської делегації він обговорював з Лавровим. Засідання пройде в Лугано, швейцарська сторона хотіла б бачити там Росію.

Міністр додав, що під час візиту до Москви говорив про це з Лавровим. За його словами, росіяни нібито "готові взяти участь у наших обговореннях і навіть у міністерській конференції, якщо ми, звичайно, зможемо гарантувати логістику та безпеку".

"Я сказав йому, що Швейцарія може це зробити, і ми продемонстрували, що вже змогли без труднощів прийняти пані Матвієнко, голову Думи, в липні минулого року. І ми можемо гарантувати таке для поїздки міністра Лаврова на міністерську конференцію в Лугано цього року", - додав він.

Що таке ОБСЄ

ОБСЄ - організація з безпеки та співробітництва в Європі, міжнародна структура, що об’єднує 57 держав Європи, Північної Америки та Азії. Вона займається питаннями безпеки, прав людини, демократичного врядування та запобігання конфліктам.

Членом ОБСЄ до вторгнення в Україну була й Росія. Станом на 2026 рік РФ продовжує бути постійним членом організації, проте призупинила участь у Парламентській асамблеї (ПА) ОБСЄ та заморозила виплати до її бюджету.

Зі свого боку, інші члени ОБСЄ не раді бачити там агресора. Вже досить довгий час лунають заклики як з боку України, так і з боку низки партнерів призупинити участь РФ в організації, або взагалі вигнати її звідти.