Швейцарія долучилася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Зазначається, що під санкціями опинилися 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їм буде заморожено активи, а також заборонено в'їзд до країни і транзитний проїзд через неї.

В повідомленні уряду зазначається, що деякі з підсанкційних осіб, дотичні до російського оборонного та військового комплексу.

Крім того, під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, переважно танкерів з числа російського "тіньового флоту".

В уряді також зазначили, що Швейцарія посилила контроль над експортом для 31 компанії. Серед них є треті країни, які не є членами ЄС.