Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России

Правительство Швейцарии присоединилось к последнему пакету санкций Европейского Союза против России, которые были приняты в мае 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швейцарии.
Отмечается, что под санкциями оказались 17 физических и 58 юридических лиц. Им будут заморожены активы, а также запрещен въезд в страну и транзитный проезд через нее.
В сообщении правительства отмечается, что некоторые из подсанкционных лиц, имеют отношение к российскому оборонному и военному комплексу.
Кроме того, под ограничения попали 189 судов из третьих стран, преимущественно танкеров из числа российского "теневого флота".
В правительстве также отметили, что Швейцария усилила контроль над экспортом для 31 компании. Среди них есть третьи страны, которые не являются членами ЕС.
Европейский Союз 20 мая утвердил 17-й пакет санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины. Ограничения в основном коснулись около 200 кораблей "теневого флота" РФ, занимающихся перевозкой нефти в обход уже действующих санкций.
Еврокомиссия готовит 18-й пакет санкций, который может стать крупнейшим за весь период полномасштабной войны.
Под ограничения попадут банки, также планируется установить новую граничную цену на нефть. Новый пакет будет введен в случае отказа Кремля от перемирия и прогресса в мирных переговорах с Украиной.
Добавим, что США также готовят санкции против России, - под удар 500% пошлин могут попасть покупатели российской нефти.
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