ГБР арестовало активы экс-нардепа, приближенного к Януковичу

Сотрудники правоохранительных органов арестовали более 4,5 миллионов долларов активов бывшего депутата Верховной Рады от “Партии регионов”. Экс-нардеп был приближен к семье Виктора Януковича и тесно сотрудничал с его окружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

“Бывший регионал совместно с окружением беглого президента «отмывал» и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из крупных концернов на временно оккупированной территории Донбасса”, - рассказывают в Государственном бюро расследований.

Также злоумышленник сотрудничал с оккупационной администрацией так называемой “ДНР”. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Дополнительно зафиксировано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 млн долларов США, имеющих сомнительные и источники происхождения. Изъятые денежные средства будут направлены на финансирование армии.