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ГБР арестовало активы экс-нардепа, приближенного к Януковичу

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 14:21
ГБР арестовало активы экс-нардепа, приближенного к Януковичу Фото: ГБР направит армии арестованные активы экс-регионала (ГБР)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники правоохранительных органов арестовали более 4,5 миллионов долларов активов бывшего депутата Верховной Рады от “Партии регионов”. Экс-нардеп был приближен к семье Виктора Януковича и тесно сотрудничал с его окружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Бывший регионал совместно с окружением беглого президента «отмывал» и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из крупных концернов на временно оккупированной территории Донбасса”, - рассказывают в Государственном бюро расследований.

Также злоумышленник сотрудничал с оккупационной администрацией так называемой “ДНР”. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Дополнительно зафиксировано, что исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 млн долларов США, имеющих сомнительные и источники происхождения. Изъятые денежные средства будут направлены на финансирование армии.

Напомним, что ранее Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата от "Партии регионов". Он приближен к семье экс-президента Виктора Януковича.

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