Бывшего пресс-секретаря Януковича назначили "послом ЛНР" в России

Бывший пресс-секретарь Виктора Януковича в его бытность премьер-министром Украины Родион Мирошник назначен "послом" так называемой "Луганской народной республики" в России. Также своего "посла" назначили и в "Донецкой народной республике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что Мирошник назначен "послом" согласно "указу главаря ЛНР" Леонида Пасечника.

Отметим, Мирошник в середине 2000-х был руководителем пресс-службы луганского "регионала" Александра Ефремова, в 2006-2007 годам являлся пресс-секретарем тогдашнего премьера Виктора Януковича. Параллельно возглавлял Луганскую областную ГТРК, в 2010-2011 годах был замглавы Луганской ОГА.

В 2014 году поддержал российскую оккупацию отдельных районов Луганской области. До 2022 года принимал участие в работе подгрупп ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе.

Кроме того, сегодня была назначена "посол Донецкой народной республики" в России, им стала Ольга Макеева. О женщине известно, что с 2015 года занимала руководящие должности в так называемом местном "народном совете".