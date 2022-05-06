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Бывшего пресс-секретаря Януковича назначили "послом ЛНР" в России

Новина українською →
Москва, Пятница 06 мая 2022 16:17
Бывшего пресс-секретаря Януковича назначили "послом ЛНР" в России Фото: бывший пресс-секретарь Януковича Родион Мирошник (facebook.com/rodion.miroshnik)
Автор: Александр Мороз

Бывший пресс-секретарь Виктора Януковича в его бытность премьер-министром Украины Родион Мирошник назначен "послом" так называемой "Луганской народной республики" в России. Также своего "посла" назначили и в "Донецкой народной республике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что Мирошник назначен "послом" согласно "указу главаря ЛНР" Леонида Пасечника.

Отметим, Мирошник в середине 2000-х был руководителем пресс-службы луганского "регионала" Александра Ефремова, в 2006-2007 годам являлся пресс-секретарем тогдашнего премьера Виктора Януковича. Параллельно возглавлял Луганскую областную ГТРК, в 2010-2011 годах был замглавы Луганской ОГА.

В 2014 году поддержал российскую оккупацию отдельных районов Луганской области. До 2022 года принимал участие в работе подгрупп ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе.

Кроме того, сегодня была назначена "посол Донецкой народной республики" в России, им стала Ольга Макеева. О женщине известно, что с 2015 года занимала руководящие должности в так называемом местном "народном совете".

Напомним, накануне вторжения в Украину президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года официально признал так называемые "ЛДНР", пообещав им военную помощь, которая, как оказалось позже, предполагала нанесение ударов по всей Украине и вторжение по нескольким направлениям.

На следующий день Москва решила также установить дипломатические отношения с "ЛДНР".

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