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Швейцарія активізувала боротьбу з обходом санкцій проти РФ, - ЗМІ

Фото: Швейцарія активізувала боротьбу з обходом санкцій проти РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, 

13-й пакет антиросійських санкцій

Нагадаємо, у січні 2024 року Євросоюз розпочав обговорення нового пакету санкцій. Їх мають намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

ЗМІ повідомляли, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.

Раніше ми писали, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій проти РФ.

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Швейцарія