Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против РФ, - СМИ

Швейцария наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций в отношении России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, в январе 2024 года Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций. Их намерены утвердить до 24 февраля 2024 года.
СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.
Ранее мы писали, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций против РФ.
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