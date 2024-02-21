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Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против РФ, - СМИ

Фото: Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Швейцария наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

13-й пакет антироссийских санкций

Напомним, в январе 2024 года Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций. Их намерены утвердить до 24 февраля 2024 года.

СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Ранее мы писали, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций против РФ.

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Швейцария