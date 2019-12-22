В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Фото: nord-stream2 (www.nord-stream2.com)

Швейцарские представители в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается "критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать". Об этом он сказал российскому агентству ТАСС.

Таким образом он прокомментировал новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", которые коснулись в том числе и швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб на дне Балтийского моря для Nord Stream 2.

По словам Ренца, швейцарские представители в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

После введения санкций трубоукладальник российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.