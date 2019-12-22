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В Швейцарії заявили про неможливість вплинути на санкції США

Новини » Політика     22.12.2019 - 22:50
В Швейцарії заявили про неможливість вплинути на санкції США
Фото: nord-stream2 (www.nord-stream2.com)

Швейцарські представники протягом тривалого часу перебувають у контакті з зацікавленими компаніями

Офіційний представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Швейцарії Тілман Ренц заявив, що його країна дотримується "критичної позиції по відношенню до санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити". Про це він сказав російському агентству ТАСС.

Таким чином він прокоментував нові санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", які торкнулися в тому числі і швейцарської компанії Allseas, що займалася укладанням труб на дні Балтійського моря для Nord Stream 2.

За словами Ренца, швейцарські представники протягом тривалого часу перебувають у контакті з зацікавленими компаніями.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Після введення санкцій трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт.

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