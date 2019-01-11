В Швейцарии на гостиницу обрушилась лавина

Фото: место происшествия (tagblatt.ch)

В результате обрушения лавины пострадали три человека

В восточной Швейцарии на гостиницу Sаntis в Швегальпе обрушилась лавина, в результате чего пострадали минимум три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Один очевидец рассказал , что он и его жена прибыли в гостиницу около 15:00 и пошли в ресторан, чтобы выпить пива и почитать газеты.

"Потом был сильный шум и снег навалился на заднюю часть ресторана", - сказал он.

Отметим, 4 января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.

РБК-Украина писало, что в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 11 января, в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Как писало РБК-Украина, в Украине сегодня, 11 января, ожидается ухудшение погодных условий и усиление ветра. В частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами ожидаются метели и до 15 см снега.