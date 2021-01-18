В Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина. Ищут десять человек

В Швейцарии сошла лавина на горнолыжном курорте Вербье. Под снегом оказались десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба кантональной полиции.

В результате происшествия погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был гражданином Великобритании.

Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.

Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты.

Прокуратура открыла уголовное дело.

Напомним, сегодня в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Под снегом находятся от четырех до 12 человек.

Кроме того, 8 января вечером на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков.

В результате происшествия тогда погибли три человека. Поисково-спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия были завершены.