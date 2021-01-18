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В России на горнолыжном курорте сошла лавина, есть пострадавшие

Понедельник 18 января 2021 14:58
В России на горнолыжном курорте сошла лавина, есть пострадавшие
Фото: лавина на горнолыжном курорте (instagram com upravgochskchr)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 января, в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Спасатели сообщили, что под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, под лавину попали два вагончика - пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. Также оперативные службы сообщили, что предварительно пострадали четыре человека. Сейчас проводятся обследование тела лавины, работают спасатели.

"По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины - 300 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сход лавины мог быть принудительным.

Напомним, 8 января вечером на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков.

В результате происшествия тогда погибли три человека. Поисково-спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия были завершены.

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