В Швейцарии на горнолыжном курорте сошла лавина. Ищут десять человек

В Швейцарии сошла лавина на горнолыжном курорте Вербье. Под снегом оказались десять человек.
Об этом сообщает пресс-служба кантональной полиции.
В результате происшествия погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был гражданином Великобритании.
Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.
Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты.
Прокуратура открыла уголовное дело.
Напомним, сегодня в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Под снегом находятся от четырех до 12 человек.
Кроме того, 8 января вечером на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков.
В результате происшествия тогда погибли три человека. Поисково-спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия были завершены.