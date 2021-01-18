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У Швейцарії на гірськолижному курорті зійшла лавина. Шукають десять осіб

Вербье, Понеділок 18 січня 2021 22:11
У Швейцарії на гірськолижному курорті зійшла лавина. Шукають десять осіб
Фото: курорт Вербьє (twitter.com/Eyqueum)
Автор: РБК-Україна

У Швейцарії зійшла лавина на гірськолижному курорті Вербье. Під снігом опинилися десять чоловік.

Про це повідомляє прес-служба кантональної поліції.

У результаті події загинув лижник, ще один отримав травми. Відзначається, що загиблий був громадянином Великобританії.

Наголошується, що сходження лавини стався за межами лижної траси.

Опинилися під лавиною людей шукають рятувальники з собаками. Також на допомогу направили вертольоти.

Прокуратура відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, сьогодні в Росії на гірськолижну трасу в районі Домбая в Карачаєво-Черкесії зійшла лавина. Під снігом знаходяться від чотирьох до 12 осіб.

Крім того, 8 січня ввечері на гірськолижний курорт біля Норильська зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків.

В результаті події тоді загинули три людини. Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події були завершені.

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