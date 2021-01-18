У Швейцарії на гірськолижному курорті зійшла лавина. Шукають десять осіб

У Швейцарії зійшла лавина на гірськолижному курорті Вербье. Під снігом опинилися десять чоловік.
Про це повідомляє прес-служба кантональної поліції.
У результаті події загинув лижник, ще один отримав травми. Відзначається, що загиблий був громадянином Великобританії.
Наголошується, що сходження лавини стався за межами лижної траси.
Опинилися під лавиною людей шукають рятувальники з собаками. Також на допомогу направили вертольоти.
Прокуратура відкрила кримінальну справу.
Нагадаємо, сьогодні в Росії на гірськолижну трасу в районі Домбая в Карачаєво-Черкесії зійшла лавина. Під снігом знаходяться від чотирьох до 12 осіб.
Крім того, 8 січня ввечері на гірськолижний курорт біля Норильська зійшла лавина. Під сніговими завалами опинилися 5 будиночків.
В результаті події тоді загинули три людини. Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події були завершені.