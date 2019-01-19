В Швейцарии и Германии прошли демонстрации в защиту климата

Фото: "климатический" митинг в Берлине (apnews.com)

Акции прошли в десятках городов

По всей Германии и Швейцарии тысячи школьникова студентов вышли на улицы крупных городов с протестами против отсутствия мер по противодействию изменению климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, акции прошли в десятках городов. Ее участники, в том числе вдохновились 16-летней Гретой Тунберг, которая проводит еженедельную "школьную забастовку" по борьбе за дело климата в Швеции.

По сообщениям в соцсетях, в немецком Вюрцбурге на улицы вышли не меньше 1000 студентов.

Отмечается, что Германия по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива лигнита, поскольку многие тепловые электростанции в стране работают на природном газе.

При этом слой парниковых газов сильно воздействует на климат, нагревая атмосферу.

Напомним, 2 декабря 2018 в Брюсселе прошел многотысячный климатический марш, участники которого требовали уменьшения выбросов углекислого газа.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Всемирного банка Кристалина Георгиева предлагает удвоить финансирование защиты климата в течение пяти лет.

"В перспективе до 2023 года на это будет направляться 200 миллиардов долларов. Одна из главных тем нашей конференции - адаптация к изменениям климата, поддержка южных регионов, которым нужны деньги, трансфер технологии, чтобы приспособиться к изменениям. В этом контексте это очень важная декларация, положительный предвестник на остальные саммиты", - сказала Глава Всемирного банка Кристалина Георгиева.