В Брюсселе прошел многотысячный марш в защиту климата

Фото: климатический марш в Брюсселе (Reuters)

Марш состоялся на фоне открытия климатической конференции в Польше

В Брюсселе (Бельгия) в воскресенье, 2 декабря, прошел многотысячный климатический марш, участники которого требовали уменьшения выбросов углекислого газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, марш проходил на фоне начала работы 24-й климатической конференции ООН в Катовице (Польша), на которой представители почти 200 государств обсудят, в частности, конкретные меры по воплощению Парижской климатической сделки.

По данным правоохранителей, в марше приняли участие примерно 65 тыс. людей. Участники акции требовали от бельгийского правительства введения более активных мер для защиты климата на национальном, европейском и мировом уровнях.

Кроме того, демонстранты требовали более активных мер по ограничению выбросов углекислого газа и ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию, что было прописано как цель в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии, в Кельне и Берлине, сегодня, 1 декабря, тысячи граждан вышли на акции протеста против использования угля на электростанциях из соображений защиты окружающей среды.

Ранее РБК-Украина писало, что в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН говорится, что в мире необходимо существенно сократить выбросы углекислого газа, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию.