У Швейцарії та Німеччині пройшли демонстрації на захист клімату

Фото: "кліматичний" мітинг в Берліні (apnews.com)

Акції пройшли в десятках міст

По всій Німеччині і Швейцарії тисячі школьникова студентів вийшли на вулиці великих міст з протестами проти відсутності заходів з протидії зміни клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомляється, акції пройшли в десятках міст. Її учасники, в тому числі надихнулися 16-річною Гретою Тунберг, яка проводить щотижневий "шкільний страйк" у боротьбі за справу клімату в Швеції.

За повідомленнями в соцмережах, у німецькому Вюрцбурзі на вулиці вийшли не менше 1000 студентів.

Наголошується, що Німеччина, як і раніше сильно залежить від викопного палива лігніту, оскільки багато теплові електростанції в країні працюють на природному газі.

При цьому шар парникових газів сильно впливає на клімат, нагріваючи атмосферу.

Нагадаємо, 2 грудня 2018 в Брюсселі пройшов багатотисячний кліматичний марш, учасники якого вимагали зменшення викидів вуглекислого газу.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Світового банку Крісталіна Георгієва пропонує подвоїти фінансування захисту клімату протягом п'яти років.

"У перспективі до 2023 року на це спрямовуватиметься 200 мільярдів доларів. Одна з головних тем нашої конференції - адаптація до змін клімату, підтримка південних регіонів, яким потрібні гроші, трансфер технології, щоб пристосуватися до змін. В цьому контексті це дуже важлива декларація, позитивний провісник на інші саміти", - сказала Глава Світового банку Крісталіна Георгієва.