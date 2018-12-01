В Германии тысячи граждан протестуют против угля в энергетике

Фото: протесты в Германии (из открытых источников)

Протесты прошли накануне климатической конференции ООН

В Германии, в Кельне и Берлине, сегодня, 1 декабря, тысячи граждан вышли на акции протеста против использования угля на электростанциях из соображений защиты окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, в одной из организаций-инициаторов, Bund, призывали к такому отказу до 2030 года.

Данные организаторов и полиции относительно количества участников разные. По Берлину есть информация о 16 тысячах и 5 тысячах активистов.

Насчет Кельна - инициаторы и правоохранители говорят о 20 и 10 тысячах соответственно.

"Остановим уголь - защитим окружающую среду прямо сейчас" и "За отказ" - такие слоганы были у протестующих.

"Мы на решающем этапе событий, которые повлияют на наше будущее, детей и внуков", - цитирует агентство dpa организаторов.

Отметим, 2 декабря в польском Катовице начнется конференция ООН по вопросам климата. На ней, в частности, обсудят, реально ли достичь цели ограничения глобального потепления пределом в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Напомним, в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН говорится, что в мире необходимо существенно сократить выбросы углекислого газа, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию.

В феврале Европарламент утвердил правила сокращения выбросов углекислого газа.