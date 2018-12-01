В Германии тысячи граждан протестуют против угля в энергетике

Протесты прошли накануне климатической конференции ООН
В Германии, в Кельне и Берлине, сегодня, 1 декабря, тысячи граждан вышли на акции протеста против использования угля на электростанциях из соображений защиты окружающей среды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
В частности, в одной из организаций-инициаторов, Bund, призывали к такому отказу до 2030 года.
Данные организаторов и полиции относительно количества участников разные. По Берлину есть информация о 16 тысячах и 5 тысячах активистов.
Насчет Кельна - инициаторы и правоохранители говорят о 20 и 10 тысячах соответственно.
"Остановим уголь - защитим окружающую среду прямо сейчас" и "За отказ" - такие слоганы были у протестующих.
"Мы на решающем этапе событий, которые повлияют на наше будущее, детей и внуков", - цитирует агентство dpa организаторов.
Jetzt снижает sich Zug in Bewegung! #Köln #KlimaKohleDemos #Kohleausstieg #KohleStoppen pic.twitter.com/OiqrhqLmN1— Vesuvius (@Vesuviu47484792) December 1, 2018
Отметим, 2 декабря в польском Катовице начнется конференция ООН по вопросам климата. На ней, в частности, обсудят, реально ли достичь цели ограничения глобального потепления пределом в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Напомним, в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН говорится, что в мире необходимо существенно сократить выбросы углекислого газа, чтобы ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градусов по Цельсию.
В феврале Европарламент утвердил правила сокращения выбросов углекислого газа.