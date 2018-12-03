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Всемирный банк предлагает удвоить финансирование защиты климата

Новости » Экономика    03.12.2018 - 18:47
Всемирный банк предлагает удвоить финансирование защиты климата
Фото: саммит COP24 (twitter.com/cop24)

Сегодня в Катовице (Польша) начался климатический саммит ООН

Глава Всемирного банка Кристалина Георгиева предлагает удвоить финансирование защиты климата в течение пяти лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Польское радио".

Как отмечается, сегодня в Катовице (Польша) начался климатический саммит ООН.

По словам президента саммита COP24 Михала Куртыка, предложение главы Всемирного банка является очень важным, а его реализация будет означать, что в течение ближайших лет на защиту климата будет выделяться 40 миллиардов долларов.

"В перспективе до 2023 года на это будет направляться 200 миллиардов долларов. Одна из главных тем нашей конференции - адаптация к изменениям климата, поддержка южных регионов, которым нужны деньги, трансфер технологии, чтобы приспособиться к изменениям. В этом контексте это очень важная декларация, положительный предвестник на остальные саммиты", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк намерен в 2021-2025 годах инвестировать 200 млрд долларов в борьбу с глобальным потеплением.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о закрытии 14 ядерных реакторов до 2035 года и переходе на возобновляемые источники, чтобы предупредить влияние на глобальное потепление.

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