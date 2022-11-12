UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Швеції звинуватили екс-працівника Служби безпеки в шпигунстві для російського ГРУ

Фото: у Швеції заарештовані підозрювані у шпигунстві для РФ (english.alarabiya.net)
Автор: Володимир Костирін

Шведські прокурори звинувачують двох громадян у шпигунстві на користь Росії - один із фігурантів працював у Службі безпеки країни (SAPO) в період з 2014 по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Оголошення звинувачень стало результатом завершення розслідування, яке тривало з 2017 року, уточнюють у шведській прокуратурі.

Передбачається, що збиранням секретної інформації для Головного розвідувального управління РФ займався екс-працівник Служби безпеки Швеції та колишній військовий.

Як зазначив головний прокурор у справі Пер Ліндквісте, дана інформація в руках іншої держави "може завдати шкоди Швеції".

Один із фігурантів справи був взятий під варту у вересні, а інший - у листопаді.

Як уточнюється, підозрювані - брати Пейман и Пайам Кія, які народилися в Ірані. Їм по 42 та 35 років, пише Euronews.

Чоловікам було пред'явлено звинувачення у шпигунстві за обтяжливих обставин, тоді як одному з них також було пред'явлено звинувачення у передбачуваній несанкціонованій обробці секретної інформації.

Обом загрожує довічне ув'язнення у разі засудження. У Швеції воно передбачає щонайменше 20-25 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше 58-річний співробітник британського посольства в Берліні визнав себе винним у передачі держтаємниці Росії.

Також перед цим стало відомо, що служба безпеки Норвегії затримала в місті Тромсі людину, яка, за підозрою влади королівства, займалася шпигунською діяльністю на користь РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяШвеціяПрокуратура