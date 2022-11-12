В Швеции обвинили экс-работника Службы безопасности в шпионаже для российского ГРУ

Оглашение обвинений стало результатом завершения расследования, длившегося с 2017 года, уточняют в шведской прокуратуре.

Предполагается, что сбором секретной информации для Главного разведывательного управления РФ занимался экс-работник Службы безопасности Швеции и бывший военный.

Как отметил главный прокурор по делу Пер Линдквисте, данная информация в руках другого государства "может нанести вред Швеции".

Один из фигурантов дела был заключен под стражу в сентябре, а другой - в ноябре.

Как уточняется, подозреваемые - братья Пейман и Пайам Кия, которые родились в Иране. Им по 42 и 35 лет, пишет Euronews.

Мужчинам было предъявлено обвинение в шпионаже при отягчающих обстоятельствах, в то время как одному из них также было предъявлено обвинение в предполагаемой несанкционированной обработке секретной информации.

Обоим грозит пожизненное заключение в случае осуждения. В Швеции оно предполагает минимум 20-25 лет тюрьмы.