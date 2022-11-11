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Співробітник британського посольства в Берліні зізнався у шпигунстві на користь Росії

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Лондон, П'ятниця 11 листопада 2022 18:23
Співробітник британського посольства в Берліні зізнався у шпигунстві на користь Росії Фото: співробітник британського посольства в Берліні шпигунів для спецслужб РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Співробітник британського посольства у Берліні визнав себе винним у передачі державної таємниці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Девід Баллантайн Сміт, який жив у Потсдамі, Німеччина, і працював охоронцем у посольстві, був екстрадований до Великобританії з Німеччини після його арешту німецькою поліцією у серпні 2021 року.

4 листопада 58-річний чоловік визнав себе винним у восьми злочинах щодо передачі розвідувальної інформації російським спецслужбам. Суд зняв обмеження на повідомлення про заяви Сміта після того, як звинувачення заявило, що не домагатиметься судового розгляду за дев'ятим обвинуваченням, за яким Сміт не визнав себе винним.

Раніше ми писали, що контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ у Луганській області.

Також повідомлялося, що Служба безпеки Норвегії затримала в місті Тромсі людину , яка, за підозрою влади королівства, займалася шпигунською діяльністю на користь РФ.

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