У Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні

Що передувало

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україні можуть передати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Деталі поставок поки що невідомі.

За словами Гаврилюка, "очікуються" додаткові поставки винищувачів F-16, Mirage і навіть Gripen. Він не розкрив, коли саме і скільки винищувачів отримає Україна. За його словами, "коли побачите в небі", тоді й буде зрозуміло.

Літак Saab JAS 39 Gripen – це багатоцільовий легкий винищувач. Існує кілька модифікацій: Gripen C/D (старі версії) і нові E/F. Модель C озброєна 27-мм гарматою Mauser, має вісім точок підвіски озброєння і може нести ракети класу "повітря-повітря", а також керовані бомби і ракети класу "повітря-земля".