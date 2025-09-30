У Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні

Швеція поки не планує постачати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, це питання перебуває на стадії розгляду.
Про це заявив речник Міноборони Швеції Йохан Йельмстранд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.
"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", - заявив Йельмстранд.
Повідомляється, що Україна зацікавлена в отриманні моделей C/D, а також закупівлі нових Gripen E.
Спікер Міноборони Швеції також додав, що у Швеції та України триває "хороший і глибокий діалог".
Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україні можуть передати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Деталі поставок поки що невідомі.
За словами Гаврилюка, "очікуються" додаткові поставки винищувачів F-16, Mirage і навіть Gripen. Він не розкрив, коли саме і скільки винищувачів отримає Україна. За його словами, "коли побачите в небі", тоді й буде зрозуміло.
Літак Saab JAS 39 Gripen – це багатоцільовий легкий винищувач. Існує кілька модифікацій: Gripen C/D (старі версії) і нові E/F. Модель C озброєна 27-мм гарматою Mauser, має вісім точок підвіски озброєння і може нести ракети класу "повітря-повітря", а також керовані бомби і ракети класу "повітря-земля".