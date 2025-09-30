UA

У Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні

Фото: у Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеція поки не планує постачати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, це питання перебуває на стадії розгляду.

Про це заявив речник Міноборони Швеції Йохан Йельмстранд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", - заявив Йельмстранд.

Повідомляється, що Україна зацікавлена ​​в отриманні моделей C/D, а також закупівлі нових Gripen E.

Спікер Міноборони Швеції також додав, що у Швеції та України триває "хороший і глибокий діалог".

Що передувало

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україні можуть передати шведські багатоцільові винищувачі Gripen. Деталі поставок поки що невідомі.

За словами Гаврилюка, "очікуються" додаткові поставки винищувачів F-16, Mirage і навіть Gripen. Він не розкрив, коли саме і скільки винищувачів отримає Україна. За його словами, "коли побачите в небі", тоді й буде зрозуміло.

Літак Saab JAS 39 Gripen – це багатоцільовий легкий винищувач. Існує кілька модифікацій: Gripen C/D (старі версії) і нові E/F. Модель C озброєна 27-мм гарматою Mauser, має вісім точок підвіски озброєння і може нести ракети класу "повітря-повітря", а також керовані бомби і ракети класу "повітря-земля".

Збройні сили УкраїниШвеція