В Швеции сделали заявление о поставках самолетов Gripen Украине

Фото: в Швеции сделали заявление относительно поставок самолетов Gripen Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Об этом заявил представитель Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

"Работа все еще продолжается, и мы не имеем никакой новой информации по этому вопросу", - заявил Йельмстранд.

Сообщается, что Украина заинтересована в получении моделей C/D, а также закупке новых Gripen E.

Спикер Минобороны Швеции также добавил, что у Швеции и Украины продолжается "хороший и глубокий диалог".

 

Что предшествовало

Напомним, что ранее генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украине могут передать шведские многоцелевые истребители Gripen. Детали поставок пока что неизвестны.

По словам Гаврилюка, "ожидаются" дополнительные поставки истребителей F-16, Mirage и даже Gripen. Он не раскрыл, когда именно и сколько истребителей получит Украина. По его словам, "когда увидите в небе", тогда и будет понятно.

Самолет Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой легкий истребитель. Существует несколько модификаций: Gripen C/D (старые версии) и новые E/F. Модель C вооружена 27-мм пушкой Mauser, имеет восемь точек подвески вооружения и может нести ракеты класса "воздух-воздух", а также управляемые бомбы и ракеты класса "воздух-земля".

