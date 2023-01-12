У Швеції знайшли родовище мінералів, важливих для відновлюваної енергетики

"Це гарна новина не тільки для LKAB, регіону та шведського народу, а й для Європи та клімату. Це може стати значною допомогою для виробництва критично важливої сировини, абсолютно необхідної для забезпечення екологічного переходу", - заявив генеральний директор LKAB Ян Мостром.

Зазначається, що рідкісноземельні мінерали необхідні для багатьох високотехнологічних виробничих процесів і застосовуються в електромобілях, вітряних турбінах, портативній електроніці, мікрофонах і динаміках.

Reuters додає, що рідкісноземельні метали наразі не видобуваються в Європі, тому континент залежить від імпорту з інших країн. Водночас прогнозується, що попит на них зросте через нарощування виробництва електромобілів та відновлювану енергію.

У компанії LKAB заявили, що планують подати заявку на отримання концесії на видобуток у 2023 році, але пройде мінімум 10-15 років, перш ніж буде можливим видобуток і відвантаження мінералів на ринок.