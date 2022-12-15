Швеція оголосила пріоритети свого головування в Євросоюзі у 2023 році
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон представив пріоритети головування країни у Раді Європейського союзу у першій половині 2023 року. Серед ключових напрямів діяльності органу будуть, зокрема, питання російської повномасштабної війни проти України.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт шведського головування в ЄС.
Як йдеться у релізі, пріоритетами шведського головування у Раді ЄС стануть безпека, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство закону.
У документі зазначається, що Швеція ухвалює головування в Раді Євросоюзу в період історичних викликів для держав-членів та Союзу в цілому.
"Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою європейській безпеці з тяжкими наслідками для міграції, а також глобальних поставок продовольства та енергії. Україна бореться за своє виживання як нація, а також за безпеку та життя своїх громадян", - йдеться в публікації.
Стокгольм також звертає увагу, що ЄС та його держави-члени надали Україні "безпрецедентну підтримку і твердо стоятимуть на її боці", а також наголошує на необхідності забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, у тому числі міцний трансатлантичний зв'язок.
У представлених пріоритетах йдеться про узгодження надійної європейської безпекової та оборонної політики у тісній співпраці з партнерами, подальші кроки якої ґрунтуватимуться на спільних діях Євросоюзу з протидії агресії РФ проти України, а також імплементації Стратегічного компаса ЄС та інших ініціатив.
Шведське головування приділятиме пріоритетну увагу подальшій економічній та військовій підтримці України, а також підтримці шляху нашої країни до ЄС.
Що стосується пункту про стійкість, то тут йдеться про стимулювання економічного зростання та посилення конкурентоспроможності Євросоюзу з огляду на повномасштабну військову агресію РФ проти України та її короткострокові наслідки.
Напрямок про процвітання означає подолання високих та нестабільних цін на енергоносії з одночасною реформою енергетичного ринку та вирішенням кліматичних проблем.
"Європа має подавати приклад, домагаючись амбітних цілей у галузі клімату, стимулюючи зростання та конкурентоспроможність. Ми введемо Fit for 55 у дію та прискоримо перехід енергії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у другому півріччі поточного року у Раді ЄС головує Чехія.
Раніше повідомлялося, що уряд Швеції виділив на допомогу Україні ще 600 мільйонів шведських крон, що становить понад 55 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.