Швеція оголосила пріоритети свого головування в Євросоюзі у 2023 році

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон представив пріоритети головування країни у Раді Європейського союзу у першій половині 2023 року. Серед ключових напрямів діяльності органу будуть, зокрема, питання російської повномасштабної війни проти України.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на офіційний сайт шведського головування в ЄС.

Як йдеться у релізі, пріоритетами шведського головування у Раді ЄС стануть безпека, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство закону.

У документі зазначається, що Швеція ухвалює головування в Раді Євросоюзу в період історичних викликів для держав-членів та Союзу в цілому.

"Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою європейській безпеці з тяжкими наслідками для міграції, а також глобальних поставок продовольства та енергії. Україна бореться за своє виживання як нація, а також за безпеку та життя своїх громадян", - йдеться в публікації.

Стокгольм також звертає увагу, що ЄС та його держави-члени надали Україні "безпрецедентну підтримку і твердо стоятимуть на її боці", а також наголошує на необхідності забезпечити постійну співпрацю з надійними партнерами, у тому числі міцний трансатлантичний зв'язок.

У представлених пріоритетах йдеться про узгодження надійної європейської безпекової та оборонної політики у тісній співпраці з партнерами, подальші кроки якої ґрунтуватимуться на спільних діях Євросоюзу з протидії агресії РФ проти України, а також імплементації Стратегічного компаса ЄС та інших ініціатив.

Шведське головування приділятиме пріоритетну увагу подальшій економічній та військовій підтримці України, а також підтримці шляху нашої країни до ЄС.

Що стосується пункту про стійкість, то тут йдеться про стимулювання економічного зростання та посилення конкурентоспроможності Євросоюзу з огляду на повномасштабну військову агресію РФ проти України та її короткострокові наслідки.

Напрямок про процвітання означає подолання високих та нестабільних цін на енергоносії з одночасною реформою енергетичного ринку та вирішенням кліматичних проблем.

"Європа має подавати приклад, домагаючись амбітних цілей у галузі клімату, стимулюючи зростання та конкурентоспроможність. Ми введемо Fit for 55 у дію та прискоримо перехід енергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у другому півріччі поточного року у Раді ЄС головує Чехія.